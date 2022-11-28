Как ВСУ уничтожают оккупантов с помощью беспилотников 28.11.2022, 19:53

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Видео.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало в YouTube, как украинские военные уничтожают российских оккупантов с помощью беспилотников.

Под опубликованным видео говорится, что это «филигранное уничтожение вражеской пехоты».

Операторы ССО Украины беспрестанно истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью «классических» огневых средств, но и используя БПЛА. Как заметно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев», – сказано в сообщении.

Видео ССО Украины сопровождается музыкой австрийского композитора Иоганна Штрауса – вальсом «На прекрасном голубом Дунае».

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