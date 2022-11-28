В Беларуси для владельцев собак хотят поднять налог 28.11.2022, 20:25

Сколько придется платить.

В Беларуси планируют поднять налог для владельцев собак в 2023 году. Это предусматривается проектом изменений в Налоговый кодекс.

В документе сказано, что с 2023 года может быть предусмотрен следующий размер налога для собак:

11,1 рубля - для владельцев собак старше трех месяцев;

55,5 рубля - для владельцев потенциально опасных пород собак.

Налог для владельцев собак был введен с 1 января 2010 года. В 2022 году ставка налога для владельцев собак была установлена в размере 9,3 рубля, а для владельцев потенциально опасных пород - 46,5 рубля.

Данный налог уплачивается раз в квартал. Так, за I квартал налог необходимо оплатить до 27 апреля, за II квартал - до 27 июля, за III - до 27 октября и за IV - до 27 января.

Отмечается, что от уплаты налога освобождаются владельцы собак, если щенок младше трех месяцев, и инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря - жизненная необходимость. Кроме того, налог не платят владельцы, проживающие в частных домах, при условии содержания ими не более одного животного.

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