В Украине выпустили первые 152 мм снаряды
- 28.11.2022, 22:48
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Фотофакт.
Госконцерн Укроборонпром начал серийное производство украинских боеприпасов - в частности, 152 мм снарядов. Первые фото с «приветами» для российских оккупантов появились в соцсетях. В частности, соответсвующую фотографию одного из них показала парамедик Юлия Паевская (Тайра) на своей странице в Facebook.
«У нас здесь победа: первый серийный отечественного производства, с чем я искренне поздравляю всех», - написала она.
Также свое послание оккупантам на боеприпасе оставил лидер группы Kozak System Иван Леньо.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Укроборонпром наладил производство снарядов 152 мм и 122 мм.
«Здесь добрые ребята из Укроборонпрома, которые наладили новое производство 152 и 122 калибров, предложили после обстрелов Днепра помощь. Говорят: «Давай сделаем добрую традицию, каждый раз отвечать лично», - написал он.