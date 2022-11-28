В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава
- 28.11.2022, 23:15
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Вооруженные Силы Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — одно из российских подразделений в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.
Также в районе села Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления армии РФ, уничтожено до пяти единиц военной техники, информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.
Возле Старобогдановки Запорожской области ВСУ повредили железнодорожный мост, который россияне использовали для доставки вооружения и военной техники.