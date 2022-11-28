В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава 28.11.2022, 23:15

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Вооруженные Силы Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — одно из российских подразделений в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

Также в районе села Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления армии РФ, уничтожено до пяти единиц военной техники, информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Возле Старобогдановки Запорожской области ВСУ повредили железнодорожный мост, который россияне использовали для доставки вооружения и военной техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».