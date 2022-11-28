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В России остановили фуру с белорусскими сигаретами на $1,6 млн

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  • 28.11.2022, 23:29
  • 1,142
В России остановили фуру с белорусскими сигаретами на $1,6 млн

Фотофакт.

В Смоленской области России перехватили крупную партию белорусских сигарет.

Таможенники остановили фуру в Вяземском районе Смоленской области. По документам в автомобиле должны были везти посуду и контейнеры из пластика, но при досмотре таможенники нашли почти 900 тысяч пачек беларусских сигарет без российских акцизных марок. Документы на сигареты отсутствовали. Стоимость партии оценивается в более 100 млн российских рублей (1,6 млн долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Материалы проверки будут переданы российской полиции.

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