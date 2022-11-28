В России остановили фуру с белорусскими сигаретами на $1,6 млн

В России остановили фуру с белорусскими сигаретами на $1,6 млн5
- 28.11.2022, 23:29
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Фотофакт.
В Смоленской области России перехватили крупную партию белорусских сигарет.
Таможенники остановили фуру в Вяземском районе Смоленской области. По документам в автомобиле должны были везти посуду и контейнеры из пластика, но при досмотре таможенники нашли почти 900 тысяч пачек беларусских сигарет без российских акцизных марок. Документы на сигареты отсутствовали. Стоимость партии оценивается в более 100 млн российских рублей (1,6 млн долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.
Материалы проверки будут переданы российской полиции.