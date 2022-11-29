«Уход Макея — это реализация закона кармы в Беларуси» 4 29.11.2022, 8:05

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Кто плачет по лукашенковскому министру, пока белорусы радуются?

Внезапную смерть главы лукашенковского МИД Владимира Макея для сайта Charter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— После смерти Макея многие белорусские политологи и СМИ начали вспоминать лукашенковского министра как «западника и либерала». Был ли глава МИД таким на самом деле?

— Макей был одним из столпов режима Лукашенко и одним из его главных палачей. Он был очень близок к диктатору, когда являлся его помощником в течение многих лет. Потом — когда четыре года возглавлял его администрацию. Позднее Макей был важен для Лукашенко, так как обеспечивал приток кредитов с Запада и торговлю с Украиной под видом мидовского «либерала».

Скажу, что когда я находился после разгона Площади 2010-го года в тюрьме КГБ, к нам периодически на допросы инкогнито приходил будущий министр внутренних дел Шуневич. Он представлялся человеком, близким к администрации Лукашенко.

Тогда администрацию возглавлял именно Макей. Могу утверждать, что Макей лично руководил всей операцией по пыткам и издевательствам над кандидатами в президенты в 2010-ом году и членами их штабов.

Из нескольких источников мы знали, что силовики (мы их называли «маски»), которые вошли через несколько дней после наших арестов в «Американку» (неофициальное название СИЗО КГБ Беларуси — прим.) и отличались особой жестокостью, были из службы безопасности Лукашенко.

Основы массового террора 2020-го года были заложены в 2010-ом. Тогда впервые Площадь была разогнана спустя несколько часов после выборов, арестовано большинство кандидатов в президенты. Сразу начались издевательства, пытки. Сотни человек оказались на Окрестина. Руководил этой операцией Макей. Он еще перед этим по телевидению выступал и говорил о каких-то «взрывах» и «готовящихся провокациях». По имеющейся у нас информации, Макей был также причастен к организации взрыва в минском метро, приведшего к многочисленным жертвам.

Потом Макея оправили на Запад для того, чтобы снять санкции, найти самых аморальных партнеров для торговли с режимом Лукашенко. Одновременно в 2012-ом году, когда Макей стал министром иностранных дел, Игорь Шуневич был назначен министром внутренних дел. Вот они играли в эту игру, где Шуневич — «твердолобый НКВДшник», а полковник спецслужб Макей — якобы «либерал». Кстати, в том же 2012-ом году на целых семь лет отбеливать преступный режим в Париж отправили Павла Латушко. Это позволяло вводить в заблуждение как полезных идиотов на Западе, так и псевдоаналитиков и псевдонезависимых журналистов внутри страны.

— Откуда такая горечь со стороны этих аналитиков и журналистов? Неужели они не помнят, чем занимался Макей в 2010-ом году?

— Реакция очень интересная, так как мы видим нескрываемую радость у большинства белорусов. Белорусы четко понимают, что Макей — часть режима и его уход — это определенная реализация закона кармы в Беларуси. В это же время удивляет нескрываемое горе ряда аналитиков, журналистов, редакторов псевдонезависимых СМИ. Ушел их идеолог и вождь.

В то время, когда мы сидели в тюрьмах, когда Николай Статкевич сидел до 2015-го года, когда были закручены гайки в гражданском обществе Беларуси, нанесен удар по наиболее активным фигурам, когда инфильтрация агентов в оппозиционных политических партиях и медиа достигла невероятного количества, для ряда аналитиков и редакторов это был замечательный период.

Я общался с некоторыми редакторами и они не скрывали, что получают указания из администрации Лукашенко. С одной стороны, у них был имидж «борцов за свободу», но в тоже время они говорили, что находятся «над схваткой». Это означало, что можно одновременно получать гранты, размещать рекламу во многих псевдонезависимых медиа, что в принципе просто невозможно, получать инсайды от милиции и КГБ по различным экономическим и криминальным темам, строить дома и шикарные квартиры. Для них это было золотое время.

Тем не менее, сегодня большинство белорусов абсолютно ясно понимает, что Макей был палачом и прислужником белорусского диктатора.

— Есть ли внутри системы, которую построил Лукашенко, люди прозападных и либеральных взглядов?

— Думаю, как ни странно, большинство. Всех этих людей объединяет одно: они сами хотели бы жить, как на Западе, получать деньги, как на Западе, а народ должен быть в фактическом рабстве и жить при тоталитарном режиме. В этом плане для себя и своей семьи они вполне «либералы» и «западники». Можно посмотреть на дворцы в Дроздах, а также в похожих поселках и городках по всей Беларуси. Ясно, что они не хотят даже напоказ жить, к примеру, как Каддафи — в бедуинской палатке. Они хотят жить «позападнее». В этом смысле их можно считать даже «проевропейцами».

Мы знаем, как менялась власть в странах социализма. Многие чиновники тогда прекрасно вписались в новую систему и, в общем-то, даже стали бенефициарами этих изменений при возвращении капитализма в своих странах. Бороться они не хотели, так как всегда жили в разы лучше, чем большинство народа. Такие же людишки рядом с Лукашенко находятся и сегодня.

— ГосСМИ не придали смерти Макея большой значимости, а сам Лукашенко выразил очень скупые соболезнования. В чем причина?

— В последнее время существование Макея стало бессмысленным для Лукашенко, ведь заработали западные санкции, прекратилась торговля с Украиной. Все плюсы от нахождения Макея на этом посту исчезли. Лукашенко, когда видел Макея, наоборот сразу вспоминал о санкциях, угрозах трибунала в отношении него, о непризнании себя какой-то фигурой на Западе. Понятно, что для параноидального сознания Лукашенко Макей был за все это ответственным.

Почему он должен переживать? Для диктатора все его бывшие соратники — это мусор. Мы знаем, что многих из тех людей, которые начинали с ним в 1994-ом году, он убил. Многие сели в тюрьмы или умерли от болезней. Здесь другой реакции сложно было ожидать от госСМИ.

Но смотрите, какой контраст: ряд псевдонезависимых СМИ в искренней печали, а пропагандисты вообще игнорируют смерть Макея. Это такой занимательный момент.

— Смерть Макея дала толчок к обсуждению внезапного ухода Лукашенко: смерть, отстранение от власти. Как белорусам подготовиться к таким сценариям, чтобы не стать пассивными наблюдателями?

— Какой неожиданный уход или смерть Лукашенко? Ему уже давно пора на покой во всех смыслах. Он давно «пережил свой яд», как говорилось про змею в мультфильме «Маугли».

У нас ситуация другая. В нашем регионе сейчас война. Фактически Беларусь уже участвует в войне, в которую ее втянул Лукашенко. Нам всем нужно четко осознавать, в какой реальности мы находимся.

Нужно сохранить независимость страны, вернуть свободу, а это можно сделать только вооруженным путем. От белорусских политиков сегодня требуется создание союзов, помощь белорусам внутри страны и за рубежом, военная помощь для Полка имени Кастуся Калиновского. Развертывание действительно большой военной части, вплоть до дивизии или нескольких бригад на территории Украины.

Необходимо быть готовыми возвращаться в Беларусь с разных сторон. Внутри же страны нужно всячески мешать существованию режима и быть готовым к «часу Х», когда надо будет действовать решительно и быстро. Об этом нужно думать.

Слава Богу, абсолютное большинство белорусов по-прежнему против Лукашенко, у нас есть лидеры, герои, очень мощные союзники с передовым вооружением, поэтому режим лукавого узурпатора неизбежно будет сметен.

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