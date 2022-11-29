Белый дом: Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине

Белый дом: Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине3
- 29.11.2022, 8:34
- 5,458
Джон Кирби резко отреагировал на «новую тактику» войск РФ.
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет себя «абсолютно мерзко» из-за поражения армии РФ на поле боя.
Таким образом он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы.
«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно - поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», - заявил Кирби.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/jEi0hivIt7— The White House (@WhiteHouse) November 28, 2022
Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.
«Итак, мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы и успешны, как мы видим», — отметил Кирби.
Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.