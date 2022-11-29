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Белый дом: Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине

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  • 29.11.2022, 8:34
  • 5,458
Белый дом: Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине
Джон Кирби

Джон Кирби резко отреагировал на «новую тактику» войск РФ.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет себя «абсолютно мерзко» из-за поражения армии РФ на поле боя.

Таким образом он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы.

«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно - поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.

«Итак, мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы и успешны, как мы видим», — отметил Кирби.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

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