Белый дом: Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине 3 29.11.2022, 8:34

5,458

Джон Кирби

Джон Кирби резко отреагировал на «новую тактику» войск РФ.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет себя «абсолютно мерзко» из-за поражения армии РФ на поле боя.

Таким образом он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы.

«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно - поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», - заявил Кирби.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/jEi0hivIt7 — The White House (@WhiteHouse) November 28, 2022

Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.

«Итак, мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы и успешны, как мы видим», — отметил Кирби.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».