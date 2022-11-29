Украинский генерал: Путин готовит новый «жест доброй воли», костяк его армии уничтожен на 75% 29.11.2022, 9:03

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Еще одна успешная операция ВСУ будет иметь необратимые последствия для Кремля.

Спустя девять месяцев после начала войны костяк армии страны-террориста России подорван на 75%. Украинская армия уничтожила наиболее боеспособные и элитные подразделения врага. Его военно-технический потенциал также серьезно подорван. Главное в этой ситуации – не терять наступательный темп. Еще одна успешная операция ВСУ может привести к тому, что глава Кремля Путин потеряет власть.

Под напором украинской армии и давлением мировых лидеров агрессор уже готовится к «жесту доброй воли» – уходу с Запорожской атомной электростанции. Одновременно готовится отступление из левобережной части Херсонской и из Запорожской области. Такой прогноз в эксклюзивном интервью obozrevatel.com озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Президент «Энергоатома» Петр Котин предположил, что оккупант может покинуть Запорожскую АЭС. Однако, по его оценкам, не следует ожидать этого в ближайшее время. Считаете ли вы, что такой вариант возможен?

– Российская Федерация понимает, что ей все-таки придется уйти с левого берега Херсонской области и, возможно, из Запорожской области. Они уже неоднократно говорили о том, что украинская армия будет проводить на этом направлении наступательную операцию стратегического характера. Зафиксированы факты выезда коллаборантов из этих областей на территорию Крыма и России. Это сигнализирует о том, что освобождение нашими войсками этих территорий, включая ЗАЭС, возможно.

С другой стороны, раскрыты планы России относительно того, что они пытались шантажировать мир ядерной угрозой со стороны ЗАЭС, обвиняя Украину в планировании взрыва на АЭС, ее остановки, прекращения электропитания и т. д. Эта игра велась долгое время, но она провалилась, потому что выработан механизм контроля – и оперативного международного, и отдельных специалистов МАГАТЭ – для выяснения реальной ситуации на Запорожской АЭС.

Представители МАГАТЭ находятся там и прекрасно знают, что там творится и кто в этом виноват. Это понимают и все мировые лидеры. Поэтому неофициально на Путина оказывается очень мощное давление, поскольку ядерная безопасность – очень чувствительная тема для всех стран. Такое давление наряду с перспективой нового наступления наших войск, конечно, влияет на позицию РФ.

Да, они уйдут с ЗАЭС нескоро. Они попытаются сохранить там позиции и провоцировать ситуацию, особенно обстрелами, обвиняя украинскую сторону. Но по мере продолжающегося давления на РФ, в том числе со стороны членов ядерного клуба, Путина могут вынудить проявить «добрую волю» и отдать ЗАЭС под международный контроль МАГАТЭ.

Но, думаю, это не будет быстро, поскольку, во-первых, Путин быстро ничего не сдает. Для этого нужны очень мощные предпосылки – и успешное наступление украинской армии, особенно на этих направлениях, и продолжение давления на Путина в плане выработки международных механизмов контроля. Это второе. Третий момент – подготовка Путиным масштабной информационной операции с обвинением Украины и «жестом доброй воли» по передаче ЗАЭС под международный контроль.

Процесс идет. Он еще на средней стадии. Россия уже разрабатывает планы того, как она будет уходить с ЗАЭС и что она с этого будет иметь.

– Но есть и другие украинские АЭС, которым грозит опасность из-за экстренных отключений электроэнергии, из-за разрушения врагом энергетической инфраструктуры Украины. Как предотвратить наихудший сценарий развития событий?

– В первую очередь, конечно, нужно предотвратить массовые обстрелы. Это главное. Каждую неделю мы ждем повторения массированных ракетных ударов, россияне концентрируют новые группировки на Черном море и на территории России и Беларуси для нанесения ударов по инфраструктуре, особенно энергетической. Поэтому это большая проблема.

Тут вопрос решается на уровне глобального давления на Россию, чтобы она такие операции не проводила. Это неприкрытый геноцид и террор. Такие удары ничем не обоснованы, никакими военными мотивами. Это конкретное преступление против украинского народа.

Но у АЭС – свои технологические циклы. Думаю, бить по АЭС Россия не будет, потому что это уже прямое нарушение международных норм ядерной безопасности. Удар по любой АЭС будет расценен как акт глобального террора.

Поэтому враг сосредоточил удары на трансформаторных подстанциях, на системе передачи электроэнергии. Но при этом в каких-то критических ситуациях АЭС могут отключаться. Это переход в нейтральный режим. В случае отключения АЭС от энергосистемы они работают в холостую. Серьезных последствий для них нет, но есть последствия для граждан, которые не получают электроэнергию.

– Глава минобороны Эстонии заявил о том, что угроза со стороны РФ не снизилась, несмотря на масштабные потери врага на фронте. По его мнению, оккупант может восстановить численность войск уже в ближайшее время. В то же время мы помним, что еще на первом «Рамштайне» ставилась задача настолько ослабить армию России, чтобы она была не в состоянии совершать агрессию. Пока мы не видим, чтобы эта задача была выполнена. В чем причина? Может быть, в том, что Западу нужен мягкий вариант поражения России в этой войне?

– Да, Запад не пытается поставить нам такое вооружение, которое бы обеспечило нам быструю победу. Это и баллистические ракеты дальнего действия, которые могут наносить удары на расстоянии до 700 км, которые могут поражать противника и на его территории и накрыть все огневые средства врага. Это было бы предпосылкой быстрых наступательных операций.

Но Запад опасается вступать в открытое противостояние с Россией и провоцировать глобальную ядерную войну. Поэтому Украину поддерживают в очень широком спектре, но при этом стратегическое вооружение до сих пор не поставляют.

Вместе с тем постепенно меняется позиция отдельных стран НАТО. Британский премьер и министр обороны анонсировали поставки Украине ракет большого радиуса действия – более 100 км.

Но что касается оценок потенциала армии РФ, то здесь я не согласен с министром обороны Эстонии. Он сильно подорван, особенно в плане боеспособности. Фактически боеспособные части РФ были выведены из строя на 70-75%, а некоторые и вовсе расформированы – личный состав либо уничтожен, либо выведен из строя вследствие тяжелых ранений. Уничтожено огромное количество военной техники, в том числе новейшей. Танки Т-90 и Т-80 – уже редкость. Как правило, сегодня агрессор использует танки производства 1960-70-х годов.

Поэтому говорить о том, что военный потенциал РФ не подорван, не вполне корректно. Он подорван. Подорваны основные части – морская пехота, воздушно-десантные войска, элитные дивизии вроде Кантемировской или Таманской, ВДВ. Это основной костяк армии РФ, который выполнял задачи как в России, так и за рубежом.

Что касается мобилизации, то это неподготовленные люди. Сейчас их спешно готовят, но в боевом формате они не участвуют. Одновременно украинская армия имеет огромный опыт боевых действий и высокоточное оружие. Поэтому очередной вал оккупационной армии порядка 200 тыс., который предполагается после Нового года, не будет иметь достаточного успеха, тем более зимой.

Это не та война, в которой количество личного состава играет решающую роль. Да, они могут создать для нас большую проблему в плане противостояния, боевых действий, наступательных операций. Но это не будет решающим фактором для наступления в целом на нашу страну. Потому что периметр границы Украины с Россией и с Беларусью огромен, здесь нужны миллионы людей. На это Россия сейчас не способна.

Запад будет поддерживать нас на всех направлениях по нарастающей, в том числе танковыми и ракетными средствами, самоходными гаубицами, самолетами F-15, F-16, системами ПВО, дальнобойными ракетами. Если Россия подтянет более мощные резервы, будут подтягиваться и более мощные средства Запада, ряд ограничений будет снят.

Если мы проведем успешную наступательную операцию в ближайшие месяцы, это упредит последующие нашествия, потому что в стане врага воцарится паника, отсутствие перспектив, моральный дух военных еще больше снизится. И тогда в руководстве России задумаются о том, как устранить Путина – отправить на пенсию или как-то иначе. Но это уже другая история. Возможно, другие люди будут договариваться о новых условиях мира.

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