Мнение: Лукашенко «списал» Макея в угоду Кремлю 1 29.11.2022, 9:24

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Владимир Макей

Одна из версий внезапной смерти чиновника.

«Кейс Макея» остаточно изучен, что позволяет отбросить всякую конспирологию в связи с его смертью, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Авторы канала опубликовали свою версию смерти главы лукашенковского МИД:

— Владимир Макей - преданный приспешник режима и молчаливый соучастник преступлений Лукашенко, связанных с захватом и удержанием власти.

После событий 20-го он окончательно сломался и свой многократно возросший когнитивный диссонанс компенсировал утратой вкуса к жизни, убаюкивал себя великоценной идеей сохранения суверенитета в стиле «Любимой Лукашенко», испытывая в своем роде губительный для него «испанский стыд» и холодный липкий страх одновременно.

Оставив сантименты к уже ушедшему главе МИД, сообщаем:

Лукашенко после августа 20-го отстранился от общения с ним и поставил его на паузу, избегал, общался только официально. Окружение связывало это с «токсичностью» Макея в отношениях с Кремлем.

Лукашенко реально рассматривал нового кандидата на пост главы МИД. В Совбезе только что завершили проверку трех рассматриваемых кандидатур. По всем трем получено положительное заключение. Последнее слово оставалось за диктатором. «Рокировка» должна была состояться сразу после саммита ОБСЕ.

Контрразведка КГБ на протяжении полугода вела усиленную разработку центрального аппарата МИД, включая высшее руководство, замов и самого Министра. Хотим отметить, что разработка такого уровня чиновников контролирует лично сам Лукашенко. Разработка была начата после полученных «сигналов» из Москвы.

Наличие данных разведпризнаков говорит о том, что Лукашенко «списал» своего верного подручного в угоду Кремлю.

Наши источники склоняются к версии, что Макей действительно не выдержал нервного напряжения, созданного Лукашенко, знал, что его скоро заменят, а его окружение и он сам - предмет разработки КГБ.

Как человек чувствительный, он в полном смысле «сгорел» от эмоционального и нервного перенапряжения, не выдержало сердце.

Один из источников сообщил о вероятном самоубийстве, т. к. дом был оцеплен СБП, и сотрудники МВД получили доступ к делу только после окончания длительной паузы. Пока эта версия не нашла подтверждения.

Источники из СБП сообщили, что Лукашенко неоправданно холодно отреагировал на смерть Владимира Макея, восприняв ее как «подставу», но это оказался тот случай, когда психопату Лукашенко более некого наказать и посадить.

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