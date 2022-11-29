Бойцы ВСУ за 15 минут уничтожили огромную колонну военной техники РФ

Бойцы ВСУ за 15 минут уничтожили огромную колонну военной техники РФ1
- 29.11.2022, 9:51
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Несколько ударов в течение четверти часа – и оккупантов нет.
Украинские бойцы показали видео, на котором зафиксирован процесс уничтожения большого количества военной техники РФ.
Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».
На видео, продолжительностью около минуты, в сокращенном виде показано, как происходит дистанционное уничтожение российской техники. В комментарии указывается, что артобстрел продолжался около 15 минут.
На первых кадрах записи, сделанной, похоже, бойцом ВСУ, становится понятно, что происшедшее поздней осенью – дорога превратилась в болото.
На обочине дороги стоят, наклонившись, русские КамАЗы. Примерное количество уничтоженных автомобилей – 4-5 единицы.
От попадания украинских снарядов полностью повреждены и кабины автомобилей, и тентованные прицепы.
К одному из автомобилей прикреплена канистра с водой – по-видимому, везли на позиции армии РФ.
Другой КАМАЗ тянул груз, который сгорел полностью – за остатками, не понятно, что именно транспортировалось.
В итоге вместо ровной колонны российских КАМАЗов на украинской дороге осталась куча поврежденных остатков.
Автор видео предлагает всем посмотреть на то, что ожидает так называемый «русский мир»: «Цель – конечная. Дальше ехать некуда».