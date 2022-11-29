«Он сидит в бункере под тремя накатами, а мы тут под целлофаном» 29.11.2022, 10:01

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Военный РФ предупредил о массовом бунте на фронте из-за наступления холодов.

Российские оккупанты в Украине, как правило, брошены военным командованием и находятся в «полях» в десятках километрах от населенных пунктов без еды и воды. С приходом холодов, первым снегом и дождем россияне в Украине еще чаще отказываются воевать.

Утомленные игнорированием проблем со стороны руководства мобилизованные уходят с позиций в надежде добраться домой. В одном из перехватов разговоров оккупанта РФ с родней выяснилось, что они долгое время не получают помощи, а продукты питания им привозят по желанию руководства.

«(На позиции - ред.) 30 человек. Еду привозят по желанию... Тут уже бунт назревает», — рассказал захватчик. Он даже не знает, в какой области находится: командование бросило их в поле в 20 км от ближайшего села.

«Тут все «военные полиции» забиты. Народ уходит, их возвращают: кого в часть, кого обратно, по другим частям. Ну, короче, никто воевать не хочет. Уже все наелись», — говорит он.

Со слов россиянина, все ищут лазейки, чтобы «свалить отсюда».

Сам он пока не придумал, как избежать службы и вернуться в РФ. Кроме этого, он откровенно говорит о непрофессионализме военного командования. К примеру, им отдают приказы идти в наступление, а перед позициями – минное поле.

«Он сидит в бункере под тремя накатами, а мы под целлофаном. Вообще не подготовленная вся эта война... Какая разведка? Тут одни идиоты. У нас артиллерия стреляет во все стороны, лишь бы только снаряды запустить», — признался мобилизованный.

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