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Швеция предоставит Украине рекордный в истории пакет военной помощи

  • 29.11.2022, 10:16
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Швеция предоставит Украине рекордный в истории пакет военной помощи

Что в него входит?

Швеция предоставит Украине рекордный в истории отношений двух стран пакет военной помощи. Также Киеву помогут финансово.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем на совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой и коллегами из стран Балтии и Северной Европы пресс-конференции в Киеве.

«Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, броненосцы и 270 млн евро», – рассказал министр.

«Это на 100 млн больше, чем все предыдущие пакеты. Это – прорыв, совсем другая степень поддержки», – подчеркнул Биллстрем.

По его словам, финансовая помощь позволит Украине найти больше нужного ей на международном рынке.

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