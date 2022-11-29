Бойцы ВСУ из гранатомета Mk19 разгромили позиции РФ под Бахмутом 29.11.2022, 10:32

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На видео показали, как гранатомет и дрон успешно работают в паре.

В сети появилось видео, на котором зафиксирована слаженная работа оператора дрона и экипажа гранатомета Mk-19. На кадрах видно, как чисто отработали бойцы ВСУ по позициям армии РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале «Нет войне. Украина».

Видео длится почти 2 минуты. За это время зрителям показывают с полдесятка выстрелов, каждый из которых наносит урон армии РФ: погибает живая сила противника.

В начале записи видно, что расчет гранатомета и оператор дрона работают рядом.

Гранатомет производит выстрел по позициям РФ.

Оператор дрона отслеживает, где прячутся россияне и куда можно ударить.

Гранатомет наносит еще несколько ударов.

После каждого выстрела на экране видно, куда улетел снаряд, сколько россиян погибло, сколько смогло убежать.

В итоге, произведя до десятка выстрелов, бойцы показывают результаты своей работы: 7 оккупантов осталось лежать.

Следует также обратить внимание на местность, где происходит бой. Видно, что в населенном пункте не осталось ни одного дома: все разрушено в результате боевых действий.

В сообщении указано, что событие происходит в Бахмуте Донецкой области.

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