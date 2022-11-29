Заместитель Тихановской: Я знал Макея лично и имею положительный опыт сотрудничества 23 29.11.2022, 10:36

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Валерий Ковалевский

Валерий Ковалевский выразил соболезнования родным лукашиста.

Заместитель руководителя «переходного кабинета» Тихановской Валерий Ковалевский выразил соболезнования близким Владимира Макея. Его заявление опубликовано в телеграм-канале «кабинета», который возглавляет Светлана Тихановская.

«Я знал Макея лично и имею положительный опыт сотрудничества с ним со времен дипломатической службы. По-человечески сочувствую его близким, это тяжелая утрата человека, который умер в таком возрасте», - написал заместитель Тихановской, работавший в МИД и посольстве Беларуси в США.

«Но, как гражданину Беларуси, мне еще больше жаль утраченной исторической возможности, когда общество ожидало от Макея, что он найдет смелость перейти на сторону народа. Однако он остался служить бесчеловечному, антибелорусскому режиму, причастен к преступлениям против человечности, к агрессии против Украины», — продолжил политик.

По словам Ковалевского, к 2020 году Макей был одним из немногих, с кем западная дипломатия была готова вести переговоры, кто добился определенных достижений во внешней политике как глава МИД. «Но его бесславный и бесплодный уход показал, как можно ошибиться, если откладывать правильные дела и решения позже», — считает Ковалевский.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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