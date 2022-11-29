СМИ: США проводят проверку из-за ошибок в прогнозах по поводу войны РФ против Украины

СМИ: США проводят проверку из-за ошибок в прогнозах по поводу войны РФ против Украины6
- 29.11.2022, 10:47
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Многие американские чиновники считали, что Кремль быстро победит.
Спецслужбы США тотально ошиблись в своих прогнозах относительно хода войны РФ против Украины и теперь ищут причины, почему так произошло, сообщает The Daily Beast.
Издание напоминает, что многие американские чиновники из ЦРУ, Пентагона и Белого дома считали, что Россия быстро захватит Украину после начала полномасштабного вторжения в феврале.
Однако Украина организовала эффективную оборону, а российские войска на некоторых участках отступили после яростных контратак ВСУ.
Как отмечает издание, США просто не ожидали, что окажутся втянутыми в крупный международный конфликт, который может длиться годами.
Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, однако недооценили масштабы боевых действий, говорится в материале.
Издание называет просчеты Вашингтона «тотальными».
Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.