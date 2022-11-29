СМИ: США проводят проверку из-за ошибок в прогнозах по поводу войны РФ против Украины 6 29.11.2022, 10:47

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Многие американские чиновники считали, что Кремль быстро победит.

Спецслужбы США тотально ошиблись в своих прогнозах относительно хода войны РФ против Украины и теперь ищут причины, почему так произошло, сообщает The Daily Beast.

Издание напоминает, что многие американские чиновники из ЦРУ, Пентагона и Белого дома считали, что Россия быстро захватит Украину после начала полномасштабного вторжения в феврале.

Однако Украина организовала эффективную оборону, а российские войска на некоторых участках отступили после яростных контратак ВСУ.

Как отмечает издание, США просто не ожидали, что окажутся втянутыми в крупный международный конфликт, который может длиться годами.

Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, однако недооценили масштабы боевых действий, говорится в материале.

Издание называет просчеты Вашингтона «тотальными».

Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.

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