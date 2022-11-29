Белорусы готовятся закапывать деньги в огороде 1 29.11.2022, 11:00

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Наличных становится все больше.

По данным Нацбанка, доля наличных в широкой денежной массе сейчас достигает 11%.

Ранее высокая доля наличных в экономике страны фиксировалась в начале двухтысячных, тогда она несколько раз даже превышала 19%. После этого, год за годом, доля кэша снижалась, достигнув в 2016 рекордных 4%.

Этот показатель снова начал расти, а в этом году – особенно быстро. Любопытен качественный показатель этого роста. Если раньше количество наличных увеличивалось или снижалось в зависимости от роста курса доллара (деньги на депозитах в пересчете на рубли «размывали» долю нала), то сейчас курс стабильный. «Это значит, что сомнений нет — люди действительно сознательно переводят свои сбережения в бумажные деньги», -объясняют аналитики «Кошта урада».

Они также предупреждают, что рост доли наличных денег — это прямое увеличение теневой экономики.

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