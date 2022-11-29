Александр Фридман: Макей и после смерти служит своему хозяину 1 29.11.2022, 11:08

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Показательная история.

Политолог Александр Фридман в Telegram прокомментировал кадры похорон главы лукашенковского МИД Владимира Макея:

— Пресс-служба Лукашенко опубликовали фотографии с церемонии прощания с Макеем: Лукашенко идет пешком на прощание. Лукашенко в зале с цветами. Лукашенко у гроба. Лукашенко держит покойного за руку.

Четыре фотографии с Лукашенко на первом плане. Показательная история о том, как министр и после смерти служит своему хозяину.

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