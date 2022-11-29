Небоженко о смерти Макея: Путин показал Лукашенко, как он легко решает его и свои проблемы 2 29.11.2022, 11:34

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Владимир Макей

Диктатор чувствует себя неуверенно один на один с Кремлем.

Украинский политолог Виктор Небоженко поделился выводами в связи с неожиданной смерью главы лукашенковского МИД Владимира Макея:

— Путину надоело уговаривать Лукашенко, чтобы он вторгся в Украину. Для начала, вместо Лукашенко в Беларуси скоропостижно скончался многолетний министр иностранных дел Беларуси Макей, который вел «тонкую игру» между Западом и Кремлем.

Путин показал Лукашенко как он легко решает его и свои проблемы в Беларуси. Теперь Лукашенко остался один на один с Путиным.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

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