Вячеслав Сивчик: Белорусы готовы защищать свою независимость с оружием в руках 2 29.11.2022, 11:51

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Вячеслав Сивчик

Героизм случчан отпечатался на будущих поколениях белорусских борцов.

Акция в годовщину Слуцкого вооруженного восстания прошла 27 ноября в центре Варшавы у памятника Тадеушу Костюшке. В митинге приняли участие около 100 белорусов, которые пришли на мероприятие с белорусскими национальными бело-красно-белыми флагами и портретами погибших в Украине белорусских добровольцев.

В акции принял участие и лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик. Сайт Charter97.org поговорил с оппозиционным политиком о важности Слуцкого восстания для современной Беларуси:

— 27 ноября — день героев. Я абсолютно уверен, что в свободной Беларуси это будет государственный праздник. То, что в 1920 году в этот день началось восстание против большевиков в Слуцком уезде, — это чрезвычайно важно. Восстание было с политическими целями — за независимую Белорусскую Народную Республику под бело-красно-белым флагом. Cлуччане сражались за то, чтобы власть в Беларуси была белорусской. Рано или поздно это случится, а 27 ноября станет государственным праздником для Беларуси.

— Можно ли провести параллели между Слуцким восстанием и ситуацией в Беларуси сегодня?

— Слуцкой восстание — на самом деле очень героический поступок. Вы прекрасно понимаете, какие силы уже были со стороны большевистской Москвы в конце 1920 года, это была практически новая коммунистическая империя. И то, что белорусы с оружием в руках выступили за независимость своей страны в тот момент, это очень важно.

Отмечу, что как раз оружия не хватало, зато хватало мужества. Меня сильно впечатлило то, что участие в вооруженном восстании было абсолютно массовым именно среди жителей самой Случчины. Если бы оружия было достаточно, неизвестно, чем бы все закончилось, несмотря на могущество большевистских орд.

Героизм случчан в то время отпечатался на будущих поколениях белорусских борцов. Чрезвычайно важно сегодня, когда идет российско-украинская война, помнить про подвиг слуцких крестьян.

— А готовы ли белорусы сегодня защищать независимость своей страны с оружием в руках?

— Абсолютно готовы. Как раз само Слуцкое вооруженное восстание и есть ответом на ваш вопрос. Конечно, белорусы готовы, другое дело — чтобы сложились такие условия, чтобы сформировалось белорусское национальное войско, потому что власть в Беларуси захвачена бандой, которая сегодня пытается превратить Беларусь в концлагерь. Эта лукашенковская шайка вернула в нашу страну практически сталинские времена, самим белорусам сейчас очень тяжело не только действовать, но даже выживать.

Если говорить про белорусские национальные интересы, то российский империализм является извечным врагом для белорусского народа. Естественно, белорусы очень заинтересованы, чтобы эта атеистическая российская империя потерпела поражение в Украине. Может возникнуть определенный люфт для самой Беларуси. И то, что уже сформированы белорусские военные части в Украине, дает надежду белорусам.

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