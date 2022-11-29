Названы самые надежные и долговечные автомобили в мире 5 29.11.2022, 11:51

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При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.

Модели Toyota входят в число самых надежных и долговечных автомобилей на рынке по мнению специалистов исследовательской компании iSeeCars. При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.

В рамках нового исследования эксперты проанализировали более двух миллионов автомобилей и выбрали модели, у которых на долю экземпляров с пробегом выше 200 000 миль (около 322 000 км) приходится наибольшее количество машин. В результате они составили ТОП-20 самых долговечных моделей авто, в который вошли десять моделей Toyota, три Honda, по две модели Chevrolet, GMC и Ford, а также один Nissan.

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«То, что мы видим — это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование говорит не о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами», — заявил главный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

ТОП-20 самых долговечных автомобилей по версии iSeeCars:

Toyota Sequoia

Toyota Land Cruiser

Chevrolet Suburban

Toyota Tundra

GMC Yukon XL

Toyota Prius

Chevrolet Tahoe

Honda Ridgeline

Toyota Avalon

Toyota Highlander Hybrid

Ford Expedition

Toyota 4Runner

Toyota Sienna

GMC Yukon

Honda Pilot

Honda Odyssey

Toyota Tacoma

Nissan Titan

Ford F-150

Toyota Camry Hybrid

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