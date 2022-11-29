Названы самые надежные и долговечные автомобили в мире

Названы самые надежные и долговечные автомобили в мире5
- 29.11.2022, 11:51
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При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.
Модели Toyota входят в число самых надежных и долговечных автомобилей на рынке по мнению специалистов исследовательской компании iSeeCars. При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.
В рамках нового исследования эксперты проанализировали более двух миллионов автомобилей и выбрали модели, у которых на долю экземпляров с пробегом выше 200 000 миль (около 322 000 км) приходится наибольшее количество машин. В результате они составили ТОП-20 самых долговечных моделей авто, в который вошли десять моделей Toyota, три Honda, по две модели Chevrolet, GMC и Ford, а также один Nissan.
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«То, что мы видим — это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование говорит не о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами», — заявил главный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
ТОП-20 самых долговечных автомобилей по версии iSeeCars:
Toyota Sequoia
Toyota Land Cruiser
Chevrolet Suburban
Toyota Tundra
GMC Yukon XL
Toyota Prius
Chevrolet Tahoe
Honda Ridgeline
Toyota Avalon
Toyota Highlander Hybrid
Ford Expedition
Toyota 4Runner
Toyota Sienna
GMC Yukon
Honda Pilot
Honda Odyssey
Toyota Tacoma
Nissan Titan
Ford F-150
Toyota Camry Hybrid