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Россия перебросила в Беларусь эшелон из 15 ЗРК «Тор-М2»

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  • 29.11.2022, 11:56
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Россия перебросила в Беларусь эшелон из 15 ЗРК «Тор-М2»

Пунктом назначения состава является железнодорожная станция Лесная Брестской области.

Российская Федерация перебросила в Республику Беларусь крупный эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК «Тор-М2» и 10 единиц инженерной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

Эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск Краснодарского края РФ 25 ноября. Уже в понедельник, 28 ноября, в 10:00 он был замечен на станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси.

Пунктом назначения этого эшелона является железнодорожная станция Лесная Брестской области. По информации ряда источников, это не последний военный эшелон с ЗРК «Тор-М2», которые оккупанты перебрасывают в Беларусь.

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