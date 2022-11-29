Жителя Жлобина приговорили к трем годам колонии по «делу Зельцера» 29.11.2022, 12:07

Сергей Слежов

Политзаключенного обвинили в «оскорблении Лукашенко».

Гомельский областной суд на закрытом заседании 24 ноября вынес приговор жителю Жлобина, политзаключенному Сергею Слежову, который обвинялся в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК) и «разжигании иной социальной вражды и розни» (ч. 1 ст. 130 УК).

Как сообщают правозащитники «Весны», политзаключенный Сергей Слежов был задержан 29 сентября 2021 года в Жлобине по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера во время перестрелки в Минске.

Подробности обвинения Слежова пока неизвестны. Он был признан «виновным» и наказан лишением свободы в колонии в условиях общего режима сроком на три года. Дело рассматривал судья Руслан Царук.

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