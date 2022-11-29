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Воевавший на стороне РФ в Украине замбиец был «вагнеровцем»

  • 29.11.2022, 12:07
  • 2,424
Воевавший на стороне РФ в Украине замбиец был «вагнеровцем»
иллюстрационное фото

Информацию подтвердил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о вербовке погибшего в Украине гражданина Замбии Лемехани Натана Ньиренды в ряды своих бойцов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин заявил, что помнит Ньиренду.

Лемехани приехал в Россию в 2019 году, так как получил государственную стипендию на обучение здесь. Он поступил в Московский инженерно-физическом институт (МИФИ).

Ньиренда начал подрабатывать курьером. В 2020 году его задержали, так как в посылке, которую он доставлял, обнаружили наркотики. Его приговорили к 9,5 года заключения.

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