«Димон вышел!»: как минчанка смогла выселить из квартиры «великого Гетсби» 29.11.2022, 12:20

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В скромную двушку в Зеленом Лугу набивалось до 20 человек с громкой музыкой и алкоголем.

Если в многоэтажке поселилось зло, с ним надо бороться. Иначе, почувствовав свою безнаказанность, оно очень быстро подчинит себе жизнь десятков людей, заставив их страдать и маяться. Да, не везде и не всегда торжествует справедливость, но порой отчаянное сопротивление жильцов и череда залетов со стороны этого самого зла приводят к желаемому результату. Историей выселения шумного жильца из квартиры, дома и даже города поделилась с Onlíner минчанка Валерия (имя изменено по просьбе героини).

Не факт, что у вас получится один в один повторить этот путь и получить такой же результат, но девушка уверена: если бы соседи молча мирились с ситуацией, а не обращались в милицию и не писали во все инстанции коллективные письма, то до сих пор бы по ночам слушали «Яблоки на снегу» и пересчитывали пьяные компании, собирающиеся в маленькой двушке.

Димон вышел!

Валерия всю жизнь прожила в Зеленом Луге, поэтому в 2012 году, когда подоспел торжественный момент покупки собственной квартиры, ни минуты не сомневалась в том, где поселиться. С одного конца улицы Калиновского минчанка переехала на другой — в обычную пятиэтажку: с бабушками, цветниками у подъезда и бездомными котами, ведущими себя как хозяева мира.

— В свою двушку на третьем этаже я заселялась с большой радостью: собственное жилье, — вспоминает девушка. — Первые годы после переезда были безоблачными: в квартире подо мной жил тихий мужчина с двумя дочками, эта семья не доставляла никаких проблем. Правда, что-то у них потом надломилось: как мне рассказали соседки, жена через суд забрала дочерей и увезла куда-то. Мужчина из-за этого сильно переживал, связался с плохой компанией, начал заливать свое горе и спился буквально на глазах. В итоге после нескольких скандалов и вызовов нарядов милиции он отправился в ЛТП, где, как потом выяснилось, позже и умер. Квартира пустовала. И я уже привыкла к тому, что у нас в доме абсолютная тишина.

Как вдруг новость: из тюрьмы освободился Димон — родственник бывшего жильца.

И, естественно, приехал со всеми вещами в ту самую квартиру — а больше и некуда. Я, конечно, напряглась: мало ли что начнется. Но, не поверите, Димон оказался идеальным соседом: ни алкоголя, ни шумных компаний (даже застолья за возвращение на свободу не было), ни «концертов». Хотя ведь и сидел он за кражу, а не за «кровь», так что все в итоге расслабились.

Спектакль закончился примерно через полгода — как только освободившемуся по УДО Димону больше не надо было отмечаться в милиции и, соответственно, быть паинькой. Добрососедство испарилось без остатка.

«Звук поставим на всю, и соседи не спят»

— В первый же по-настоящему свободный день Димон врубил музыку на всю катушку — видимо, чтобы мы могли разделить его радость. На второй и третий день радость не стала меньше. Как и через неделю, — рассказывает Валерия. — Причем, видимо благодаря алкоголю, день и ночь у человека поменялись местами. Свой «репертуар» он мог врубить в три часа ночи или в пять утра. Абсолютный рандом, из-за которого мы жили как на пороховой бочке. К тому же колонки у него были довольно мощные, из-за них у меня ходуном ходил пол.

Решать проблему мы начали с разговора. На все просьбы и претензии сосед понимающе кивал головой и обещал, что больше не будет. Но уже через день все повторялось. Примечательно, но Димон не любил «блатняк»: да, мог включить пару песен, но только если у него дома собирались соответствующие компании. Сам же он предпочитал «лирику».

Например, никогда не забуду, как посреди июля целые сутки по кругу слушала «Яблоки на снегу».

Или еще он любил посреди ночи врубить песню со словами «Звук поставим на всю, и соседи не спят». Это выглядело как настоящая издевка.

Вечеринки становились громче и масштабнее. Димон стал великим Гетсби Зеленого Луга. Девушка вспоминает, что в скромную двушку с комнатами по 12 и 17 метров могло набиваться до 20 человек. Крики, драки, пьяные разговоры, швыряние мебели (и друг друга) стали обычным фоном жизни.

— Иногда мне казалось, что вот-вот внизу случится внезапная перепланировка, и все они просто провалятся на первый этаж — с таким грохотом собиравшиеся «на дому» алкоголики вечно что-то роняли. Потом начали «химичить»: из квартиры доносился запах клея и чего-то горелого. Но за откровенным криминалом они пойманы не были, поэтому утверждать ничего не буду. И, кстати, соседку с первого этажа эти компании просто выжили: пенсионерка уехала жить к сыну и появлялась только раз в неделю, чтобы полить цветы, — описывает будни минчанка.

«Я сирота — имею право»

Когда стало понятно, что разговоры не помогают, жильцы пятиэтажки начали звонить в милицию. Должна же быть какая-то управа на это сборище.

— Наряды приезжали к нам как к себе домой. Все знали меня, знали Димона и нашу ситуацию. Один из сотрудников даже дал мне прямой номер отделения, чтобы я быстрее дозванивалась, а не пробивалась через общий «коммутатор». В итоге только у меня скопилось 53 протокола, у остальных соседей не меньше.

Но ситуация была такова, что даже милиция не особо могла что-то сделать: сосед просто не открывал дверь. Все слышат, что музыка орет и стены трясутся, но не выламывать же из-за этого входную дверь. А потом еще и дела по шумным соседям забрали у милиции и отдали в ЖЭСы, стало вообще непонятно, как бороться.

Но самое главное — Димон знал, что ему ничего не могут сделать. В какой-то степени он был юридически подкован и понимал, что управы, по сути, нет.

Он может шуметь, мешать всем жить и ничем за это не поплатиться, — перечисляет проблемы девушка.

Пока соседи по пятиэтажке сходили с ума от сборищ и громкой музыки, жизнь Димона налаживалась: 36-летний мужчина встретил женщину и привел ее в свою обитель. К прошлому «сумбуру» добавились еще и семейные скандалы: молодые притирались.

— Никогда не думала, что у людей бывают настолько некрасивые голоса, но вот бывают же… И когда Димон с женой начинали ругаться между собой, это было ничем не лучше, чем разговоры «штатных» алкоголиков в его квартире.

Кстати, был даже момент, когда они с женой устроились на работу, завязали со спиртным и вели себя достаточно тихо. Но продлился этот период не больше месяца, потом срыв — и все по новой, с наверстыванием упущенного.

При этом сам по себе Димон был очень добрым человеком: ходил с дрессированной крыской на плече, кормил уличных котов, придерживал двери, со всеми здоровался и желал хорошего дня. Это если был трезвый. Но как только выпивал — будто падала какая-то планка, и его несло. Позитивный человек превращался в чудовище с непреодолимой тягой к музыке. Но благо даже в самом упитом состоянии он не был агрессивным и на жильцов не кидался, — описывает горе-соседа Валерия.

Канитель с регулярными вызовами милиции длилась на протяжении почти трех лет. Жильцы решили подтолкнуть систему.

— Стали выяснять, что это вообще за квартира и на каком основании Димон в ней живет, ведь прошлого хозяина и след простыл. Оказалось, что двушка — государственная (а значит, превратилась в арендное жилье), приватизирована в ней только доля площадью около 8 «квадратов». Но родственник, уехавший в ЛТП, успел оформить документы так, что Димон имел право находиться в квартире.

Правда, сам Димон был уверен, что он чуть ли не собственник. И на все наши претензии отвечал, что он сирота, а значит, право имеет.

Мол, государство должно было выделить ему квартиру. Еще и выдержку из закона распечатал: показывал бумажку каждый раз, когда кто-то заводил разговор о том, что так жить нельзя, — рассказывает минчанка.

Как выселить проблемного соседа

— Где-то в середине 2020 года я решила, что буду продавать эту квартиру и переезжать в другой район, подальше от местных алкоголиков и всей этой нездоровой атмосферы. При этом прекрасно понимала, что мне придется делать огромную скидку из-за такого соседа. Терять деньги не хотелось, поэтому я начала действовать. И в первую очередь выяснила, что там с «коммуналкой». Оказалось, что за квартирой числится долг. Очень скоро и без того немалые 900 рублей стали превращаться в тысячи.

Самое время подключать ЖЭУ: им вряд ли нужен такой «элемент» на участке. Обращения (индивидуальные и коллективные), звонки — и вот уже коммунальщики на нашей стороне. К слову, собрать подписи под коллективным обращением оказалось не так и легко. Люди, которые жили по той же стороне подъезда, что и Димон, с радостью подписывали все бумаги. А вот бабушки с противоположной, признавая, что это не норма, переживали: как же это так, выселить Димочку, которого они с самого детства знают. Но, как бы то ни было, необходимое количество подписей я собрала.

Благо юрисконсульт в ЖЭУ попалась очень ответственная: была со мной на связи, делилась новостями и, кажется, сама сходила с ума от того, сколько надо сделать и с каким количеством инстанций повзаимодействовать, чтобы запустить процесс выселения. Помню, как мы созванивались с ней по несколько раз в день, чтобы подловить Димона дома и вручить ему различного рода извещения, — описывает Валерия.

Несмотря на то что долг рос, проблемный сосед оставался со всеми благами цивилизации, так что сборища с громкой музыкой продолжались. В какой-то момент возмездие в виде электрика, отключившего квартиру от питания, все же пришло в дом Димона. Но тот не растерялся и притащил домой автомобильный аккумулятор. Передышка была недолгой, музыка вернулась.

Но зато как только стало понятно, что уже запахло жареным, Димон и его жена активизировались. А именно: начали рассказывать, что продадут домик в деревне, который принадлежит супруге, чтобы рассчитаться по долгам. Но что-то пошло не так: на лицевой счет по-прежнему не поступало ни копейки.

То ли на фоне стресса, то ли таков был естественный ход событий, но в один из весенних дней 2021-го Димон «быканул»: устроил вечеринку, а когда приехала милиция, вопреки обычаю открыл дверь и… с кулаками кинулся на сотрудников ППС. Такое поведение стоило ему трех месяцев свободы.

— Жена Димона на это время куда-то съехала, так что мы все наслаждались тишиной, — продолжает разговор девушка. — А потом мне в дверь позвонила незнакомая женщина. Гостья представилась Анной и рассказала, что выкупила долю в этой квартире — те самые 8 «квадратов», которые принадлежали родственнику Димона. Я, конечно, рассказала все, что знаю — и насколько это проблемная квартира, и какой там долг. Но женщина была настроена решительно. Так у меня появилась еще одна союзница в борьбе, начавшая отправлять во все инстанции письма с перечислением «грехов» Димона.

Вообще, соседу повезло: новая собственница приватизированных метров не собиралась отправлять его просто на улицу. Анна предлагала купить взамен комнату в каком-нибудь небольшом городе. Но Димон сопротивлялся и даже пытался шантажировать. Казалось, что совладать с ним не получится. Но потом Димон получил иск о выселении из квартиры, подготовленный коммунальщиками. Благо ему хватило ума понять, что он может остаться вообще без ничего.

В итоге, насколько я знаю, Анна купила ему комнату в Хойниках или районе — там у него были какие-то дальние родственники.

Суд прошел без участия Димона. Решение о выселении вынесли заочно. Снять его с регистрации не могли еще несколько месяцев, так как он не являлся и не предоставлял документы. Но и этот вопрос в конце концов решился.

Я продала квартиру в 2021-м. Со спокойной душой, так как процесс выселения уже шел и я знала, что не оставлю «подлянку» покупателям (они, кстати, после сделки ни на что не жаловались, недавно мы даже созванивались, делились новостями).

И все же считаю, что выселение Димона — это редкая удача и счастливое стечение обстоятельств.

Если бы он платил за квартиру, то ни сотня протоколов, ни коллективные письма, ни другие его залеты (даже по линии милиции) не стали бы поводом для подобного. А мы, порядочные жильцы, продолжали бы мучиться, потому как управы на такого рода людей нет. Они годами ходят по грани, и никто ничего не может им сделать. Более того, они сами понимают, что реальных рычагов воздействия нет, а потому наглеют с каждым днем.

Но, как бы то ни было, я советую людям, попавшим в похожую ситуацию, не молчать, а вызывать милицию, писать коллективные письма и общаться с коммунальщиками. Может, когда-нибудь и в вашем случае история повернется так, что весь этот архив пригодится и сыграет свою роль.

Лет восемь назад тема выселения шумных соседей из занимаемых ими квартир обсуждалась достаточно активно. Благо такая опция законом предусмотрена. Статья 137 (ранее 155) Жилищного кодекса так и называется: «Отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги». Почитайте ее полностью, там много интересного (пусть все больше теоретического).

Более того, в 2014 году в Минске даже проходил суд по выселению (официально: по понуждению к отчуждению жилого помещения) шумного жильца, который третировал весь подъезд и имел за душой восемь административных протоколов. ЖРЭО Партизанского района требовало, чтобы 38-летний гражданин продал принадлежащую ему 2-комнатную квартиру, оплатил судебные издержки и переехал в другое место. Но суд встал на сторону «буяна». То есть даже не был создан прецедент. С тех пор о громких во всех смыслах судебных делах слышно не было. Как и о том, чтобы для любителей пошуметь появилась весомая и неотвратимая кара.

А вот кого реально могут выселить, так это неплательщиков. Даже из приватизированных / изначально находящихся в собственности квартир. Такие истории не редкость, разве что наличие зарегистрированных несовершеннолетних может застопорить процесс.

«Считаю, надо всем собираться и думать, как сделать, чтобы люди, нарушающие общественный порядок, знали: они будут неминуемо привлечены к ответственности. Но, как депутат, советую всем: про выселение лучше забудьте. Это крайняя мера. Самая страшная вещь, которая может произойти. И вряд ли на миллион одна такая ситуация возможна. Прежде чем выселять правонарушителей, следует в полной мере задействовать другие способы регулирования человеческих взаимоотношений. И если работники милиции не имеют права войти в квартиру, где совершается правонарушение, значит, надо вносить изменения в законодательство», — рассуждал еще восемь лет назад один из депутатов. И с ним сложно не согласиться: пока нет реального наказания за неадекватный шум, из-за одного проблемного жильца будут страдать десятки «тихих» соседей.

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