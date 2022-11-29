ВСУ разгромили подразделение кадыровцев под Скадовском 29.11.2022, 12:45

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Украинская артиллерия нанесла удары по базам оккупантов на левом берегу Днепра.

ВСУ продолжают наносить прицельные удары по объектам и позициям врага на левобережье Херсонщины. СМИ сообщают о вечерних, ночных и утренних «хлопках» в Скадовском районе, под Олешками и в Горностаевке.

О взрывах, которые слышали с утра 29 ноября местные жители в Скадовске, информируют херсонские телеграмм-каналы. Сообщается, что при этом в областном центре сработала сирена воздушной тревоги, хотя официально тревогу не объявляли. Жителей города призывают быть осторожными.

В то же время, по информации пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, «хлопок» также посетил Скадовский район в ночь с 28 на 29 ноября. Удар был нанесен по базированию кадыровских «тикток-войск», с существенными потерями в виде «200-х» и «300-х» для последних.

Как отмечает ветеран-киборг, лейтенант ВСУ и автор канала «Жмуринформбюро» Кирилл Недря, вечером 28 ноября также было шумно в районе Олешек, где ВСУ уничтожили позицию вражеских артиллеристов, которые «работали» в сторону Херсона. Кроме того, в Горностаевке накрыли группу «мобиков» в окопах.

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