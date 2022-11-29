Белорус добился отмены штрафа после «письма счастья» 1 29.11.2022, 12:47

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Житель Гомеля рассказал, как нашел управу на ГАИ.

Не так давно журналисты onliner.by описывали инструкцию действий при получении «письма счастья» с нечитаемыми фото, на которых невозможно разобрать автомобиль и номера. Евгений — один из автовладельцев, который получил такое постановление. Однако его в большей степени озаботил сам факт фотофиксации в месте, где не был установлен знак Radar.

В постановлении указано, что превышение скорости автомобилем Евгения зафиксировано камерой PoliScan в Гомеле на ул. Советской, 163. На фото при детальном рассмотрении можно разглядеть очертания заднего колеса и номерной таблички. А вот чтобы прочитать символы на ней, нужно сильно постараться.

«Фотофиксацию проводят, но при этом знак 1.36 в том месте не установлен, — утверждает автовладелец. — Я звонил в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (оператор системы видеофиксации), там сказали, знак обязательно должен стоять и предупреждать. В итоге я написал заявление в ГАИ, ссылаясь на нормы СТБ».

Приводим текст заявления. В нем есть ссылка на дополнение к СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения» (от 1 января 2019 года). Там указано: «Знак «Контроль режима движения» должен устанавливаться в местах эксплуатации работающих в автоматическом режиме спецтехсредств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи. В населенных пунктах — на расстоянии 50—100 метров. В местах эксплуатации спецтехсредств предусматривается установка постоянных дорожных знаков, в местах применения мобильных средств — временных знаков». На основе этого аргумента Евгений пришел к выводу, что постановление было вынесено неправомерно.

Еще на заре работы камер в нашей стране (они появились в 2010 году) ГАИ выступала с заявлением: отсутствие таблички «Radar. Фотакантроль» в зоне работы камер скорости не освобождает от ответственности. С тех пор законы не раз изменялись, однако текущая редакция главы 8 КоАП РБ «Основания для освобождения от административной ответственности» до сих пор не предусматривает пункт об отсутствии предупреждающих знаков. А вот статья 4.8 КоАП четко описывает ответственность автовладельцев: «В случаях фиксации правонарушения против безопасности движения работающими в автоматическом режиме спецтехсредствами ответственности подлежит собственник (владелец) ТС» (кроме случаев, когда ТС находилось в пользовании другого человека либо собственник — юрлицо или ИП). Про знаки в статье Кодекса — ни слова.

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Тем не менее Евгению удалось добиться своей правды. Сегодня он сообщил, что спустя два месяца постановление отменили — как указано в письме из ГАИ, после проведения проверки. Согласно документу, причиной решения стало «вступление в силу закона, устраняющего ответственность (на основании п. 4 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП РБ)». О каком именно законодательном акте идет речь, не ясно.

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