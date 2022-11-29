Китай заявил о «вторжении» крейсера США в свои воды 29.11.2022, 12:50

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Командование американских ВМС ответило Пекину.

Китайские военные обвинили американский крейсер Chancellorsville в «незаконном вторжении» в свои воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.

Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.

ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая «ложным» и охарактеризовали его как «последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США».

США отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

«Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право», - говорится в заявлении ВМС США.

Как известно, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и Соединенными Штатами.

При этом США отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.

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