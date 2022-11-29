Китай заявил о «вторжении» крейсера США в свои воды
- 29.11.2022, 12:50
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Командование американских ВМС ответило Пекину.
Китайские военные обвинили американский крейсер Chancellorsville в «незаконном вторжении» в свои воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает Reuters.
По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.
Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.
ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая «ложным» и охарактеризовали его как «последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США».
США отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.
«Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право», - говорится в заявлении ВМС США.
Как известно, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и Соединенными Штатами.
При этом США отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.