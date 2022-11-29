Археологи нашли древнюю баню на римской вилле в Англии 29.11.2022, 12:53

Новые свидетельства роскошного образа жизни британцев обнаружены в Ратленде.

Археологи на месте римского комплекса вилл в восточном Мидлендсе, Великобритания, обнаружили, что богатые владельцы в свое время превратили сельскохозяйственный деревянный сарай в жилище с ванной комнатой, горячей парилкой, теплой комнатой и купелью с холодной водой. Свежее свидетельство роскошного образа жизни римлян появилось через два года после того, как там же прохожие нашли фрагменты древней глиняной посуды во время прогулки по сельскохозяйственным угодьям. Археологи из Университета Лестера чуть позже обнаружили редкую мозаику с изображением «Илиады» Гомера, а теперь поразились банному комплексу, пишет techinsider.

Справа на изображении выше квадратная комната — это «горячая комната», известная как калдариум. Следующее помещение — это «комната со средним подогревом», известная как тепидарий, а последнее помещение — «холодная комната», в которой находился небольшой бассейн, известный как фригидарий. Все помещения вместе размером примерно с маленькую церковь.

А художественное произведение, в настоящее время охраняемое правительством, описано как «самая захватывающая находка римской мозаики в Великобритании за последнее столетие».

Сарай, ставший баней, поддерживался большими деревянными столбами и мог иметь два этажа. Его обложили камнем в третьем или четвертом веке нашей эры, один конец стал многоэтажным жилищем, а другой остался для сельскохозяйственных или ремесленных работ. Главной особенностью жилища была баня в римском стиле со сложными теплыми полами и встроенными в стены отопительными каналами. Резервуар снаружи здания мог использоваться для сбора воды с крыши.

Археологи также обнаружили фрагменты полированного мрамора, сломанные каменные колонны и окрашенную штукатурку стен, намекающие на грандиозное убранство вокруг мозаики. Столовая римлян на месте современной Британии была сделана как пристройка к главной вилле, что наводит на мысль о желании владельцев иметь особое место для пиршества с видом на мозаику Илиады.

Новые раскопки выявили и новые мозаики в коридорах, ведущих в столовую, в том числе мозаику с калейдоскопическим геометрическим рисунком. Джон Томас, заместитель директора археологической службы Университета Лестера, сказал: «Трудно переоценить значение этого римского комплекса вилл для нашего понимания жизни в позднеримской Британии. Предыдущие раскопки отдельных зданий или вилл меньшего размера дали нам [лишь небольшой] снимок, а это открытие в Ратленде полнее и дает более четкое представление о жизни в целом».

«Цель работы этого года состояла в том, чтобы исследовать другие здания в пределах всего комплекса вилл, чтобы обеспечить контекст мозаики Троянского сражения. Хотя это замечательное, привлекающее внимание открытие, мы сможем узнать гораздо больше о том, почему оно было здесь и кто мог его заказать, узнав больше о вилле в целом», — заключил Джон Томас. Исполнительный директор Historic England, Дункан Уилсон, сказал, что местоположение «задало много вопросов о жизни в римской Британии». Он добавил, что значение этой римской виллы станет более ясным, когда доказательства будут изучены специалистами в течение следующих нескольких лет.

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