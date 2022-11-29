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«Пригожин считает себя слугой дьявола»

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  • Павел Лисянский
  • 29.11.2022, 12:57
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«Пригожин считает себя слугой дьявола»

Неизвестные факты о главаре ЧВК «Вагнера».

Знаете, почему Пригожин назвал созданную им частную военную компанию «Вагнера»?

Арестантская «романтика»

В связи с активизацией деятельности на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины частной военной компании «Вагнера», как отдельного подразделения оккупационных войск, мы с коллегами начали более активно собирать информацию.

История названия частной военной компании «Вагнер». Как известно, Пригожин отбывал наказание в местах лишения свободы до 1991 года, в зоне ему попала книга «Фауст» Гете, после прочтения которой он практически был «заражен» мистицизмом.

Фанатик ада

Согласно достоверным источникам информации, Пригожин иногда в разговорах с подчиненными называет Путина Воландом, а себя считает Люцифером, то есть верным слугой дьявола.

Так вот, название «Вагнер» появилось именно потому, что немецкий композитор Рихард Вагнер написал увертюру по мотивам одноименной драмы Иоганна Гете.

Именно эти факты повлияли на выбор названия частной военной компании «Вагнер». Также мои источники сообщили, что Пригожин является почитателем мистицизма.

Павел Лисянский, «Фейсбук»

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