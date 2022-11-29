«Ник и Майк»: «Макдональдс» выкидывают из Беларуси 1 29.11.2022, 13:13

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Символичные похороны белорусской экономики.

С «Макдональдсом» в Беларуси все, скорее всего, проще, чем кажется. Сам по себе бренд из страны выкидывают, это очевидно, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

А вот дальше начались прелести рекламного «законодательства», по которому наружную рекламу невозможно согласовать быстро. Тем более на том, что относится к историческим и культурным ценностям. В лучшие времена согласование можно было получить за месяц, если повезет. Поэтому происходит внешняя чехарда с названиями.

«Макдональдс» сам по себе считается в некотором роде признаком перемен и открытости на постсоветском пространстве. Теперь не остается даже внешних признаков той самой открытости.

Уход бренда — самый громкий сигнал об уровне экономической свободы и инвестиционной привлекательности. Все попытки создать альтернативу с национальным колоритом не проходили проверку на прочность. Дело же не в том, что нужно «булочку разрезать», а в том, чтобы создать отдельную инфраструктуру фастфуда, которая всего лишь заканчивается в самом зале той или иной сети.

Уход «Макдональдса» — это не про гамбургер, а про символичные похороны экономики.

Можно было бы грустить, но план сделать Северную Корею из государства в центре Европы – обречен. Особенно, когда под боком идет полноценная война. Процесс окончательного развала СССР происходит именно сейчас. И хунта, а вслед за ней и окурок с Лиговки делают все возможное, чтобы этот процесс максимально ускорить. В ином варианте мы могли бы еще лет 10-15 ждать. Сейчас речь идет о гораздо более коротких временных промежутках.

Белорусы (те, кто захочет) обязательно вернутся домой. А вслед за ними вернется и «Макдональдс».

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