«Россияне делают жест доброй воли»: бойцы ВСУ показали видео из Бахмута 29.11.2022, 13:11

2,408

За город идут ожесточенные бои.

Российские оккупанты не прекращают штурмовых действий в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить город. Однако украинские защитники удерживают его просто нечеловеческими усилиями.

Видео, снятые украинскими бойцами в Бахмуте, появились в сети.

Одно из них опубликовал в своем Telegram-канале украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. На кадрах - боец ВСУ идет по разрушенному Бахмуту. Город превратился в сплошное поле боя - разбитые дома, перевернутые мусорные баки, улицы усеяны обломками.

«Враг непрерывно атакует Бахмут, впрочем ребята держатся еще и находят силы на шутки», - подписал он видео.

Еще одно видео из района Бахмута с дронов публикует 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.

«Кто и как заставляет оккупантов делать «жест доброй воли». Россияне часто оправдывают свои позорные отступления неким «жестом доброй воли». Как это происходит на самом деле? Смотрите на видео с дронов 30 ОМБр», - подписал кадры автор публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».