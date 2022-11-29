На свободу вышел политзаключенный Артем Кондратьев 29.11.2022, 13:00

Артем Кондратьев

Он полностью отсидел свой срок.

Политзаключенный Артем Кондратьев вышел на свободу. Оршанец был осужден по ст. 188 Уголовно кодекса (Клевета), пишет «Вясна».

Согласно обвинению, Кондратьев разместил фото начальника Оршанской инспекции по делам несовершеннолетних Вишневского и сведения, которые следствие посчитало оскорбительными и ложными.

25 февраля судом Оршанского района он был осужден на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Артем вышел на свободу 22 ноября.

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