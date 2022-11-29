23-летний лейтенант КГБ Путин лично участвовал в обысках у диссидентов 29.11.2022, 13:17

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Появились документы, которые это доказывают.

В 1976 году Владимир Путин, с очень высокой долей вероятности, лично участвовал в обыске в квартире петербургского писателя Олега Волкова, позже приговоренного к 7 годам лишения свободы за «антисоветскую агитацию и пропаганду», сообщает «Радио Свобода».

На протокол обыска, который выставлен в музее политической истории в Санкт-Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как «лейтенант КГБ», никаких других данных не приводится. Если ориентироваться на официальную биографию президента России, то в день обыска, 13 сентября 1976 года, ему было 23 года, он уже прошел курсы подготовки оперативного состава КГБ и действительно был аттестован как «старший лейтенант юстиции территориальных органов» советской спецслужбы.

Кроме того, в протоколе обыска, как непосредственный его участник, значится лейтенант КГБ Кошелев, который впоследствии, как и Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

3 августа 1976 года в Санкт-Петербурге на стене Петропавловской крепости художник и правозащитник Юлий Рыбаков, а также писатель Олег Волков, написали белой краской надпись длинной в сорок метров: «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!». Позднее авторы надписи были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения: Волков - к 7 годам лишения свободы, Рыбаков - к 6 годам.

По словам Юлия Рыбакова, нынешний президент России Владимир Путин также лично участвовал в обыске у писательницы Юлии Вознесенской, которая примерно в то же время была арестована и обвинена в антисоветской пропаганде.

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