Стало известно, как выглядит самая дешевая «однушка» в Минске 2 29.11.2022, 13:25

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Жилье находится на улице Алтайской.

Журналисты продолжают искать в базе Onlíner «Дома и квартиры» самую дешевую однушку Минска. В прошлый раз это была квартира на улице Чигладзе. Стоила она $34 500 по курсу. Судя по тому, что объявление исчезло с нашего сайта, ее все-таки продали. Теперь самым бюджетным можно считать жилье на улице Алтайской: оно продается за 34 700 у.е. Напоминаем, что рассматриваем только публикации с фотографиями. Доли в жилье также не берем в расчет.

Но прежде, чем показать вам новый «лот», вспомним предыдущий вариант на улице Чигладзе. Квартира была с косметическим ремонтом: на стенах — декоративный кирпич, на полу — ламинат, новые стеклопакеты в окнах. Есть мебель и некоторое количество техники. Площадь объекта — 21,7 «квадрата». Располагался он в хрущевке 1971 года, которую капитально преобразили в 2017 году: оштукатурили фасад и отремонтировали подъезд.

Сейчас самая дешевая однушка скрывается в панельке 1982 года на улице Алтайской. До станции метро «Могилевская» три остановки, рядом с домом — школа, два детских садика, магазин.

Размер у квартиры куда внушительнее — аж 35,4 м. Правда, нового собственника ждут голые стены (подготовленные под покраску и оклейку обоями), стяжка на полу, базовый набор сантехники, которую, скорее всего, придется менять. Межкомнатных дверей нет, зато установлены стеклопакеты. В общем, нужно быть готовым, что в ремонт предстоит вложить энную сумму денег.

Цена недвижимости — 34 700 у.е.

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