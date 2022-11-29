Содрогается небо: бойцы 95-й бригады ВСУ показали, как уничтожают врага 29.11.2022, 13:42

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Эффектные кадры от «богов войны».

В Луганской области украинские артиллеристы 95-й бригады ДШВ продолжают уничтожать российских оккупантов. Этих бойцов называют «богами войны».

Как работают артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, рассказала их пресс-служба.

Артиллерийское подразделение житомирских десантников расположилось в полуразрушенном доме на окраине маленького села Луганщины. Они обычные мужчины и парни в форме. Некоторые совсем юные, они подписали контракт почти сразу после школы, а кто-то мобилизовался после 24 февраля.

«Дом долго пустовал, а мы его немного привели в порядок. Однако долго здесь не задержимся. Где только не жили – и в землянках или просто в нашем КрАЗе, а когда негде, то всегда можно достать обычную палатку», – рассказал главный сержант артиллерийской батареи Александр.

Когда на улице дождь, сапоги артиллеристов вязнут в размытой земле. Буквально из-под земли, из тайника они достают снаряды. Заряжают, несколько секунд наводчик застывает, глядя в панораму (прицел гаубицы), затем делает полшага назад и пространство буквально разрывает взрыв. За ней еще одна гаубица выпускает снаряд, а потом еще один.

Все это происходит слишком быстро. Ребята слаженными заученными движениями заряжают гаубицы, слышится «выстрел» и за ним слишком громкий звук, который всем телом чувствуешь. Возле установки появляется клубок дыма, он рассеивается к моменту следующего выстрела. А потом раздается «отбой».

Так же быстро Д-30 прячутся под брезентом и маскировочными сетками, снаряды – в схрон. Мужчины быстро идут во временный дом. Через минуту кто-то курит на пороге в сенях, кто-то пошел допивать уже холодный кофе.

«Такая у нас работа – грязная, тяжелая и все время в ожидании. Постоянно с переездами. Только обустроился, а уже снова нужно переезжать. Поэтому некоторые наши ребята всегда в палатке спят, даже когда есть возможность в теплом доме ночевать. А все для того, чтобы не привыкать к теплу, потому что завтра снова где-то в поле в землянке поселимся», – рассказал главный сержант батареи.

Некоторые ребята отдыхают в летней кухне, где давно уже нет ни окон, ни дверей. Один из артиллеристов рассказал, были ли у них недавно очень удачные попадания.

«Говорят, что целую колонну российских танков «разобрали». Сколько было танков? А черт его знает! Беда артиллеристов в том, что мы не видим результатов своей работы. Снаряд вылетел где-то за холм, а куда попал – не видно. Потом только наша пехота сбрасывает нам видео с дрона, как российские танки горят или фото разбомбленной позиции врага. Также с наблюдательных постов нам еще докладывают о результате. Конечно ждем такие сообщения, хотим увидеть как же мы отработали», – заявил Владимир.

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