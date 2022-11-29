Таблоиды: Токаев унизил Путина в Москве, а диктатор странно дергал ногами 7 29.11.2022, 13:50

10,738

Казахстанский президент не удостоил российского правителя особым вниманием.

Мировые таблоиды обсуждают очередное появление на публике Владимира Путина: его холодную встречу в Москве с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в ходе которой российский диктатор к тому же вновь странно дергал ногами, пишет «Новое время».

26 ноября в Казахстане состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, переизбранного президентом на второй срок. А уже вечером 27 ноября Токаев приехал в Москву, где 28 ноября провел ряд встреч, включая переговоры с Владимиром Путиным.

Мировые таблоиды — от Великобритании (Daily Mirror) до Новой Зеландии (NZ Herald) — обнаружили несколько признаков того, что казахстанский президент не удостоил российского диктатора особым вниманием или тем более уважением — вопреки символичности визита Токаева в Кремль как первой поездки после инаугурации. Daily Mirror пишет, что предполагаемый союзник продемонстрировал «пренебрежительное» отношение к Путину: к примеру, он отказывался встречаться взглядом с диктатором и не вступал с ним в диалог на публике без крайней необходимости.

Речь идет о нескольких эпизодах открытых протокольных событий визита Токаева в Москву. Так, во время церемонии подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном 69-летний Токаев сел перед Путиным и не стал с ним разговаривать.

Когда же руководители двух государств подписали декларацию перед камерами и обменялись документами, Токаев лишь на мгновение поднял свою папку, чтобы журналисты могли сделать фото, и поспешил передать ее помощникам, оставив Путина нелепо позировать с папкой в одиночестве.

#Russia: Seems Xi Jinping of China sent Kazakhstan President Tokaev to force Putin to sign a declaration stating "there are no winners in a nuclear war" and that "such a war should never be started." #WindofChange recently asserted that China told Russia to stop nuclear threats. pic.twitter.com/iQb1NmH85n — Igor Sushko (@igorsushko) November 28, 2022

Президент Казахстана проявил подчеркнутую холодность к российскому диктатору и во время брифинга для СМИ, когда оба они сели перед журналистами. «Начать?» — спросил Путин Токаева, на что тот лишь коротко бросил: «Да», — даже не глядя на своего визави.

Аналогично во время публичной части Форума регионов России и Казахстана Токаев ни разу не обернулся к сидевшему рядом Путину, и формально произнес свою вступительную речь. Хотя российский диктатор, пытаясь поздравить Токаева с переизбранием, едва ли не впервые правильно произнес (а точнее прочел) его имя и отчество (Касым-Жомарт Кемелевич), а также поворачивался к собеседнику, вероятно ища его реакции. «Когда Путин поздравлял Токаева, казалось, казахстанский лидер намеренно отвел взгляд от разжигателя войны», — полагают журналисты Daily Mirror.

И хотя Путин апеллировал к «особому типу отношений» РФ и Казахстана, такие отношения никак не проявляли себя в невербальной коммуникации его гостя, заключает газета. Более того, Токаев заявил Путину, что хотя он якобы «удовлетворен тем, как развивается сотрудничество между странами», в то же время «нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я прибыл сюда».

Короткий зрительный контакт между ними установился лишь на секунды — во время рукопожатия и обмена документами.

Как и NZ Herald, британский таблоид также обращает внимание на «одутловатое» лицо Путина и тот факт, что сидя в кресле во время встречи с Токаевым, он снова неловко и странно подергивал ступнями ног — привычка либо необходимость, которую ранее уже не раз замечали за диктатором журналисты. Такое поведение диктатора газеты порой интерпретируют как признак возможных проблем со здоровьем Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».