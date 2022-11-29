Симоньян в панике заявила о поражении РФ и Гааге «даже для дворника»6
- 29.11.2022, 14:01
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Пропагандистка устроила истерику в эфире российского ТВ.
Российские пропагандисты хорошо осознали, что их ждет после проигрыша в войне против Украины. Они сами признаются, что оккупанты не могут противостоять нашей армии на поле боя, поэтому единственное, на что они способны – бомбить украинскую инфраструктуру.
Неожиданные факты озвучила в эфире российского телевидения кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она четко сформулировала, что в случае, если РФ проиграет войну – всех причастных ждет трибунал в Гааге, сообщает obozrevatel.com.
«Они готовятся взять наш Крым, а мы делаем, единственное, что можем делать в этой ситуации – бомбим, бомбим каждый день. Бомбим их инфраструктуру. Видит бог, мы этого не хотели», – цинично говорила пропагандистка.
«Нужно бояться проиграть, надо бояться опозориться и нужно бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает», – отметила Симоньян.
Напомним: ранее Симоньян, которая с восторгом анонсировала применение ядерной боеголовки РФ в ток-шоу у Владимира Соловьева и поливала грязью всех, несогласных с войной в Украине, резко сменила риторику. Она заявила, что сама представляет исключительно глубинный простой народ, а чиновникам никогда не служила.