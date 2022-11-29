Две шайбы Егора Шаранговича помогли «Нью-Джерси» совершить камбэк в матче с «Рейнджерс» 29.11.2022, 14:10

Белорусский форвард стал первой звездой игры.

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович признан первой звездой матча с «Рейнджерс». В поединке, по ходу первого периода которого «дьяволы» уступали 0:2, Егор забросил две шайбы и внес решающий вклад в «камбэк», сообщает pressball.by.

«Нью-Джерси» одержал 10-ю подряд победу на выезде и повторил клубный рекорд 2001 года. «Нью-Джерси» праздновал 13 побед в ноябре — и это тоже рекорд. С 38 очками «Нью-Джерси» занимает первое место в лиге, опережая на два очка «Бостон».

В матче с «Рейнджерс» Шарангович провел на площадке 13 минут 9 секунд — 2 броска, 2 гола, +1 полезности, 1 потеря. После 23 матчей в чемпионате на его счету 14 (8+6) бомбардирских баллов при показателе полезности +2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Рейнджерс — Нью-Джерси — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Панарин (6) (Хытил, К'Андре Миллер, 1.20). 2:0 — Зибанежад (11) (Крайдер, Труба, 3.01). 2:1 — Татар (6) (Братт, Хишир, 7.33). 2:2 — ШАРАНГОВИЧ (7) (13.25). 2:3 — Д.Хьюз (12) (Мерсер, 25.44). 2:4 — М.Маклеод (3) (Вуд, Сеттерлунд, 29.40). 3:4 — Трочек (8) (Крайдер, Фокс, 53.18-бол.). 3:5 — ШАРАНГОВИЧ (8) (Татар, 59.44-п/в).

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