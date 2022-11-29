Британский генерал: Российская армия воюет в стиле Первой мировой 1 29.11.2022, 14:13

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Ричард Даннатт

Войска РФ оказались в невыгодном положении на левобережье Днепра под Херсоном.

С наступлением зимы российская армия окапывается, создавая проблемы для ВСУ в Херсонской области. Бывший командующий британской армией лорд Даннатт заявил, что Россия действует в стиле Первой мировой войны.

Об этом сообщает Sky News.

«Русские знают, что они в невыгодном положении, и они знают, что не могут допустить дальнейших неудач, и поэтому, особенно с учетом того, в Украину пришла зима, они очень сильно окопались», - сказал генерал.

Бывший начальник Генерального штаба Британии добавил, что, хотя несколько недель назад украинские войска смогли отбить Херсон, теперь они будут «бороться» за то, чтобы перебраться через Днепр на восток, чтобы атаковать Россию, где Москва роет «траншеи в стиле Первой мировой войны».

Даннатт подчеркнул важность того, чтобы украинские силы оттеснили Россию от Херсона, поскольку в настоящее время они «все еще находятся в пределах досягаемости российской артиллерии».

Суровые зимние температуры в Украине в сочетании с постоянными атаками России на энергосистему страны, в результате которых миллионы людей остались без отопления и электричества, обеспокоили украинских чиновников и Запад.

Даннатт добавил, что Западу «абсолютно необходимо продолжать поддерживать Украину» и что союзникам придется подумать, сколько военной техники они готовы поставить.

Российским войскам было приказано уйти из Херсона в начале ноября после того, как было заявлено, что продолжать снабжение города больше невозможно. Это стало серьезной неудачей для России, захватившей город в начале войны.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб оккупантов.

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