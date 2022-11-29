В Гомеле за участия в протестах задержан бармен 29.11.2022, 14:15

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Лукашисты заявили, что он «разжигал социальную вражду».

Провластные телеграм-каналы сообщают, что мужчина якобы распространял экстремистские материалы, в августе 2020-го участвовал в протестах, оскорблял представителей власти и разжигал социальную вражду, пишет ПЦ «Вясна».

Сообщается, что в отношении Глеба составлен протокол по ч. 2 ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов»).

По словам силовиков также «собраны и направлены материалы в УСК по Гомельской области для возбуждения ряда уголовных дел за участие в массовых беспорядках, разжигание социальной вражды и розни».

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