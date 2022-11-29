Ученые: Гуси победили людей в битве за территорию 4 29.11.2022, 14:38

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Команда исследователей обнаружила интересную закономерность.

Ученые из Иллинойского Университета установили, что современные методы отпугивания канадских гусей неэффективны, особенно зимой, когда птицы должны быть наиболее восприимчивы к ним. Результаты исследования опубликованы в журнале Wildlife Society Bulletin.

Канадские гуси часто селятся рядом с людьми и терроризируют их: нападают, гоняют животных, гадят. Власти Канады и США борются с птицами, пытаясь заставить их переселиться подальше от людей.

«Гусей важно переселить не столько из-за вреда, который они наносят, сколько для их блага. Они не покидают, например, Чикаго даже зимой. Но в это время тут слишком холодно и мало еды. Очень важно заставить гусей мигрировать в более теплые регионы», – объяснили специалисты.

Исследователи использовали GPS-передатчики с датчиками движения, установленные на несколько особей птиц. Это было необходимо, чтобы узнать, куда улетают канадские гуси и как меняется их поведение, когда их преследуют. Зимой 2017 и 2018 годов члены исследовательской группы шли к гусям, стуча досками по земле, чтобы напугать птиц.

Команда обнаружила интересную закономерность: гуси улетали, но они возвращались в два раза быстрее, чем в дни, когда их не преследовали и они покидали парк самостоятельно.

«Когда они принимают решение покинуть парк, им выгодно, потому что в другом месте есть ресурс, к которому они хотят получить доступ. Однако если мы их пугаем, то они возвращаются буквально в течение часа на удобное для них место. Конечно, есть гуси, которые не вернулись в парк, но они не покинули пределы города. Это значит, что в городе им жить легче, чем мы думали», – отметили ученые.

По словам исследователей, гуси могут отличать реальную угрозу от простого запугивания. Согласно данным с GPS-передатчиков, ни одна группа гусей не была напугана людьми, которые пытались их прогнать.

«Вероятно, мы не избавимся от них в ближайшее время. Люди не осознают, насколько умны гуси. Может быть, мы придумаем хороший метод отпугивания гусей, но, скорее всего, птицы продолжат жить в городах из-за хороших условий. Гуси победили людей в битве за территорию», – объяснили специалисты.

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