ВСУ «наказали» российского офицера из Белгородской области

ВСУ «наказали» российского офицера из Белгородской области2
- 29.11.2022, 14:42
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Оккупант был ликвидирован при отступлении его подразделения.
Бойцы ВСУ ликвидировали очередного офицера оккупантов – некоего старшего лейтенанта Андрея Отмахова. Об этом написал в своем Telegram-канале полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан.
Позднее в Twitter блогер Necro Mancer нашел в соцсетях некролог оккупанту. Оказалось, что Отмахов был уроженцем русской глубинки – села Чаплыжное Губкинского района Белгородской области. И якобы старший лейтенант был убит ВСУ, когда прикрывал отход своего напарника-оккупанта.