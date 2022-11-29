ВСУ «наказали» российского офицера из Белгородской области 2 29.11.2022, 14:42

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Оккупант был ликвидирован при отступлении его подразделения.

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного офицера оккупантов – некоего старшего лейтенанта Андрея Отмахова. Об этом написал в своем Telegram-канале полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

Позднее в Twitter блогер Necro Mancer нашел в соцсетях некролог оккупанту. Оказалось, что Отмахов был уроженцем русской глубинки – села Чаплыжное Губкинского района Белгородской области. И якобы старший лейтенант был убит ВСУ, когда прикрывал отход своего напарника-оккупанта.

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