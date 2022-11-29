«Рисуют карты»: Яценюк рассказал о подготовке вторжения из Беларуси 3 29.11.2022, 14:48

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Украинская армия готова отразить атаку.

Президент России Владимир Путин может снова вторгнуться на север Украины с территории Беларуси, если посчитает, что накопил там достаточное с военной точки зрения количество сил и средств. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Они там сейчас в Кремле не спят. Правда? Сидят и что-то думают. Планируют. Делают. Рисуют какие-то карты... Что подсказывает логика? Если у них будет возможность атаковать где угодно, они будут использовать эту возможность», – считает Яценюк.

При таком сценарии, по его мнению, не следует де-факто рассматривать Беларусь как самостоятельное государство.

«Относительно того, будут ли это российские войска, или это будут белорусские войска… У Беларуси есть юридические границы, она член Организации Объединенных Наций. У нее даже есть флаг, хотя не тот флаг, который был в Беларуси, они же сменили фактически советский флаг. Атрибуты государства есть, а государства как такового не существует. У нее даже есть какое-то лицо, которое называет себя президентом», – отметил Яценюк.

Соответственно, добавил экс-премьер-министр, вооруженные силы Беларуси являются «не более чем просто подчиненными вооруженными силами Российской Федерации».

«Белорусская экономика – это не белорусская экономика, это подразделение российской экономики. То есть о такой стране независимой, как Беларусь, мы можем говорить сегодня только в прошлом», – убежден политик.

Яценюк полагает, что Путин и его преступное военное командование будут рассматривать все возможные варианты атаки по всей линии границы, чтобы максимально растягивать украинские войска.

«Поэтому может ли Путин при наличии необходимой военной силы и концентрации войск рассматривать и начать атаку в том числе из Беларуси? Да, может. Но я убежден, что украинская армия готова совсем по-другому к событиям сегодняшним, чем была готова раньше», – сказал Яценюк.

Поэтому если такое наступление произойдет, то отразить его ВСУ смогут гораздо эффективнее, чем в первый раз, спрогнозировал политик, подчеркнув, что говорит об этом «с высокой долей уверенности».

«Мы должны рассматривать все варианты. Главное управление разведки [Минобороны Украины] заявило, что на данном этапе они не рассматривают возможность со стороны белорусов атаковать. Великобритания также заявила [об этом]. То есть по состоянию на сегодняшний день соответствующего резерва у них, ресурса нет. Если он [Путин] накопит подходящий ресурс, он, конечно, будет рассматривать атаку. Ну, пойдут сюда – получат здесь по полной», – резюмировал Яценюк.

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