«Евроторг» сокращает доставку продуктов по Беларуси 29.11.2022, 15:06

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Что происходит?

Сервис быстрой доставки продуктов «Ямигом», который работает в Минске и принадлежит «Евроторгу», сократил территорию обслуживания и уменьшил точки самовывоза до трех.

Через сервис «Ямигом», принадлежащий «Евроторгу», можно заказать продукты, которые доставляют в течение 20 минут, заказ также можно было забрать в точках самовывоза. Недавно сервис сократил территорию доставки заказов и уменьшил точки самовывоза до трех: на улицах Скорины и Колесникова, а также на проспекте Дзержинского. Короткая информация об этом есть на сайте сервиса, о чем «Зеркалу» также сообщили читатели.

— Забирал сегодня заказ в сервисе «Ямигом». Поведали следующее: 27 ноября, скорее всего, останутся три точки выдачи заказов, они будут максимум до середины декабря. Не знаю, продолжит ли работу доставка, — сообщил в редакцию на прошлой неделе Владимир (имя изменено).

— Это на неопределенный срок. О сроках восстановления всех оставшихся пунктов информации сейчас нет, — пояснила нам по телефону сотрудница службы поддержки «Ямигом». Оператор не знает, будут ли и дальше сокращать зону доставки или полностью ликвидировать предприятие, девушка лишь отметила, что о закрытии сервиса речь пока не идет.

Напомним, недавно еще одно подразделение «Евроторга» — «Евроопт» — объявило о том, что сервис «Е-доставка» резко сокращает свою географию, доступными для доставки остались только Минск и область, Барановичи и областные центры. Однако уже 11 ноября компания заявила, что возвращает возможность доставки покупок по всей стране.

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