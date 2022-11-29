Дикие нравы нынешней России Альфред Кох

29.11.2022, 15:10

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Альфред Кох

РФ становится «отдельной цивилизацией».

Закончился двести семьдесят восьмой день войны. Фронт стабилен. Только на востоке, по линии Марьинка - Белогоровка идут тяжелые бои. Россияне атакуют, кое-где даже чуть продвигаются, но в целом ВСУ позиции держат и вряд ли в ближайшее время что-то может существенно поменяться.Я за последнее время так привык к этих заходам про «инфу 100%», что вообще никак не реагирую. Только говорю: ну да, все может быть, об этом много говорят, наверняка Залужный об этом тоже знает и уже приготовился. После этого, мой собеседник, как правило, теряет интерес к разговору и разочарованно старается его поскорее закончить.

Я давно заметил одну особенность советской и постсоветской т.н. «культурной интеллигенции». Ее любимое занятие - обсуждать сценарии полного краха и окончательной и бесповоротной катастрофы. И обязательно при этом приговаривать: «Помнишь? Я еще когда предупреждал, что так все и будет!»

Сколько раз за эти девять месяцев меня ночью будил звонок какого-нибудь моего московского или киевского знакомца, который громким шепотом дышал мне в трубку: «Все подтверждается, этот козел бросит, таки, атомную бомбу. Американцы как всегда сдуются. И вот тогда мы все попляшем! А я еще когда предупреждал!»

Но бомбу Путин не бросает, за один день Украину в пыль не стирает, и вообще - превращается в какого-то карикатурного диктатора из третьесортных американских боевиков для дебилов.

А вместо апокалиптических картин путинской победы (если отбросить всю описанную выше истерику) я вижу поставки англичанами ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и повышенную дальность.

Кроме этого, я читаю свежие заявления американских конгрессменов-республиканцев (!) о том, что помощь Украине будет продолжаться и даже будет увеличена.

И потихоньку выясняется, что их критика помощи Украине состояла не в том, что она была чрезмерной, а в том, что их оппоненты-демократы под видом 40-миллиардного пакета помощи Украине протащили через Конгресс всякую хрень (включая расходы на борьбу с глобальным потеплением), в то время как в этом пакете реальной помощи Украине было лишь на 8 миллиардов.

А республиканцы хотят, чтобы в новом пакете помощи Украине на 37 миллиардов, который администрация Байдена внесла в Конгресс, помощи Украине было на 37 миллиардов. И если они добьются своей цели хотя бы наполовину, это будет означать, что реальная помощь Украине в 2023 году вырастет больше, чем в два раза.

И больше, чем любителям катастрофических прогнозов я склонен верить нашему канцлеру Олафу Шольцу, который вчера, на земельном съезде своей партии (СДПГ) в Котбусе четко сказал, что «Россия не может выиграть эту войну и она ее не выиграет».

Не то, чтобы я большой поклонник социалистов, а даже наоборот, но для того, чтобы вы понимали политическую картину в Германии, вы должны знать, что оппозиция ругает (!) Шольца за слабую поддержку Украины.

Я не понимаю, откуда российская пропаганда черпает силы и поводы для того, все еще дурить дорогим россиянам головы и держать их в уверенности, что они вот-вот победят. Нет никаких фактов, которые дают хоть какой-то шанс на подобный исход.

И еще. Я не понимаю того злорадства, с которым публика узнала, что Пригожин - «опущенный». Некий авторитетный зэк заявил, что Пригожин у него сосал член. Вообще-то я в курсе, что если Пригожин оставит это обвинение (или как это у них называется - «предъяву») без ответа, то скоро у него могут быть большие проблемы с теми урками, которых он набрал себе в ЧВК «Вагнер». Таковы жестокие нравы общества, в котором царит культ «традиционных ценностей».

Поэтому я без всякого злорадства, как представитель толерантной демократии, выражаю Евгению Пригожину всякое сочувствие и даже нисколько его не осуждаю за то, что он сосал член. Ну сосал и сосал. Мне все равно. У нас в Европе кто у кого хочет, у того и сосет. А если не хочет - то не сосет. И даже если выяснится, что он не сосал - это никак не изменит моего отношения к нему. Для меня он как был так и останется подонком вне зависимости от того, сосал он член или нет.

Но если Евгению Прижодину из-за того, что он сосал член в России будет грозить опасность, то я бы рекомендовал ему бежать к нам, в Европу. У нас здесь ему за то, что он сосал член ничего не будет. И никто даже не будет интересоваться, сосал он член или нет. Всем это абсолютно безразлично.

У нас его посадят за то, что он финансирует армию наемников и убийц и за многие другие преступления (напр. организацию убийства человека кувалдой и пр.). То есть за те преступления, за которые у себя дома он получил звание Героя России.

В любом случае, в Европе его жизни ничего не угрожает (у нас нет смертной казни), в то время как в России он может получить кувалдой по башке. Хотя бы в назидание другим «петушкам»: а не меняйте масть! Видите что за это может быть?

Дикие нравы нынешней России лишний раз доказывают, что она все больше отдаляется от нас и становится настоящей «отдельной цивилизацией» со своими списками грехов и доблестей, которые все сильнее отличаются от наших. В их списке добродетелей все больше крови и все меньше милосердия. И это значит, что их «цивилизация» обречена.

Мировой опыт учит нас, что такие «цивилизации» долго не живут. Я даже не хочу выяснять причины этой закономерности. Примите это как эмпирический факт. Таков Божий промысел. И с этим ничего не поделать.

А значит наше дело - правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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