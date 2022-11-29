«Следующими потенциальными жертвами могут стать Тертель и Карпенков»
- 29.11.2022, 15:15
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Политолог сделал прогноз после «прощания» с Макеем.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сделал прогноз на фоне новостей о церемонии прощания с внезапно умершим Владимиром Макеем, которая прошла сегодня в Минске.
«Следующими потенциальными жертвами режима могут стать председатель КГБ Иван Тертель и заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
Не играет значение как. Могут сами от стресса скоропостижно, могут стать обитателями «американки» или тихо сняты с постов.
Он же знает, как они его презирают.
Диктаторы всегда боятся силовиков», — написал Дмитрий Болкунец.
Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.