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Видеофакт: ВСУ уничтожают российскую пехоту на Бахмутском направлении

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  • 29.11.2022, 15:18
  • 4,138
Видеофакт: ВСУ уничтожают российскую пехоту на Бахмутском направлении

Часть оккупантов была ликвидирована, часть должна была бежать.

Украинские артиллеристы метко ударили по позициям вражеского пехотного подразделения вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое бойцы опубликовали в соцсетях, огнем артиллерии часть оккупантов была уничтожена, часть, очевидно, должна была бежать.

«Процесс превращения в фарш оккупантов. Бахмутское направление», - написали бойцы в комментарии к видео.

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