Видеофакт: ВСУ уничтожают российскую пехоту на Бахмутском направлении

Видеофакт: ВСУ уничтожают российскую пехоту на Бахмутском направлении1
- 29.11.2022, 15:18
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Часть оккупантов была ликвидирована, часть должна была бежать.
Украинские артиллеристы метко ударили по позициям вражеского пехотного подразделения вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое бойцы опубликовали в соцсетях, огнем артиллерии часть оккупантов была уничтожена, часть, очевидно, должна была бежать.
«Процесс превращения в фарш оккупантов. Бахмутское направление», - написали бойцы в комментарии к видео.