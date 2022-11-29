Белорусский генетик объяснила, как в преклонном возрасте не стать ниже ростом 1 29.11.2022, 15:36

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Есть несколько рекомендаций.

В эфире телеканала ОНТ главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси Ирма Моссэ пояснила, что на рост человека могут влиять различные факторы: генетика, образ питания в детском и подростковом возрасте. А также пояснила, как не терять сантиметры роста в пожилом возрасте.

В пожилом возрасте люди становятся ниже. На это влияют несколько причин. Одна из них – это такие заболевания позвоночника, как разрушение межпозвоночных дисков и остеопороз. Негативно влияет на рост и потеря мышечной массы.

Частично компенсировать такие потери поможет сбалансированное питание: в рацион следует включать продукты богатые кальцием и витамином D. Также занятия спортом также помогут частично замедлить уменьшение роста в преклонном возрасте.

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