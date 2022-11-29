НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей 29.11.2022, 16:13

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org

Создаются новые боевые группы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ответ на российскую агрессию НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

«Мы создали новые боевые группы, в том числе группу под командованием Франции и здесь — в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба», — сказал он.

По его словам, Patriot также усилят защиту.

«Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все необходимое для защиты и защиты всех союзников», — сказал он.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

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