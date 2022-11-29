Политолог Соловей: Макей был убит 29.11.2022, 16:28

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Владимир Макей

Фото: Anadolu

И это «черная метка» для Лукашенко.

Известный своими громкими прогнозами российский политолог Валерий Соловей назвал скоропостижную смерть главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея – убийством.

«На самом деле надежные источники, которым нет основания не доверять, сообщают, что это было убийство. И был убит Макей потому, что оказался очень успешным переговорщиком на треке общения белорусского руководства с западными странами», - заявил Валерий Соловей на своем YouTube-канале.

По словам аналитика, в ходе этих переговоров речь шла о том, что «Беларусь готова пойти на некие политические уступки, с тем чтобы попытаться начать восстанавливать отношения с Западом».

Но внезапна смерть Владимира Макея «заблокировала этот трек».

Как отмечает Соловей, «убийство Макея – не только ставит крест на переговорах Лукашенко с Западом», но это еще и «черная метка» самому руководителю Беларуси.

«Нет, его никто не собирается его убивать. Это прост намек что может произойти с теми, кто попробует отказаться от тесных братских объятий. Посмотрим, как отреагирует на это Лукашенко, а думаю, что отреагирует он в присущей ему манере – затаится. Но, впрочем, затаит и зло, ненависть и обиду по отношению к тем, кто мешает ему пытаться дистанцироваться от российского руководства и его политики», - считает эксперт.

«Последний союзник намерен был покинуть тесные братские объятий Кремля», - резюмировал Соловей.

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